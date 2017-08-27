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Adana'da silahlı saldırı: 5 yaralı

- Seyir halindeki motosikletten pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı: 5 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halindeki motosikletten pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen ve üzerinde kasklı iki kişinin bulunduğu motosikletten, bir gruba doğru pompalı tüfekle ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu cadde üzerindeki iş yerinde ve kaldırımda bulunan aynı aileden Rıfat, Kemal ve Cemal Altunç ile Mehmet Nur Demir ve soyadı öğrenilemeyen, durumu ağır olan Hüseyin isimli bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bu arada, açılan ateş nedeniyle bir iş yeriyle cadde üzerinde bulunan bir otomobilde de hasar oluştu.

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