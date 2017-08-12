Adana'da sokağa atılan aileye valilik sahip çıktı

ADANA (AA) - Adana'da, kiralarını ödeyemedikleri için oturdukları evlerden çıkarılan 70 yaşındaki kadın ile 3 çocuğu bulunan kızına Adana Valiliği sahip çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine Vali Mahmut Demirtaş, Seyhan Kaymakamlığı ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ailenin mağduriyetinin giderilmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen Seyhan Kaymakamlığı ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Suna Şen ve 45 yaşındaki kızı ile görüşerek ihtiyaçlarını tespit etti.

Yapılan görüşmede, Suna Şen'in, eşinin vefat etmesi üzerine dul maaşıyla geçimini sağlamaya çalıştığı, ev kirasını zaman içerisinde artan borçlarından dolayı ödeyemeyecek duruma geldiği, kızının ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşi nafaka vermediğinden geçimini sağlayamadığı ve ev kirasını ödeyemediği tespit edildi.

Seyhan Kaymakamlığı tarafından anne ve kızının ikamet etmesi için Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yıllık kirası 7 bin 500 lira olan ev kiralandı, buraya yerleştirilen aileye nakdi yardımda da bulunuldu.

Aileye iki ayda bir 500 lira, Kurban Bayramı'nda da 300 lira yardım yapılacak.

Suna Şen ve kızı, kendilerini eve yerleştiren ve destek olan Vali Demirtaş'a teşekkür etti.



