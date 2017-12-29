Adana'da su dolu leğene düşen bebek boğuldu

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde su dolu leğene düşen 9 aylık bebek boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Narlıca Mahallesi 56021 Sokak'ta 9 aylık Suriyeli Sündüs Mustafa, annesi mutfakta iş yaptığı sırada emekleyerek girdiği banyodaki su dolu leğene düştü.
Kızından ses gelmediğini fark eden anne Vefa Mustafa, banyoda bulduğu kızını düştüğü leğenden çıkartarak komşularından yardım istedi.
Komşularının yardımıyla özel tıp merkezine götürülen bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayı öğrenerek tıp merkezine gelen baba Muhammet Mustafa, gözyaşlarına hakim olamadı.