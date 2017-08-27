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Adana'da "su savaşı" festivali

- Bu yıl ikincisi düzenlenen Adana Cımcılık Festivali'ne katılanlar su savaşı yaparak gönüllerince eğlendi

Adana'da

ADANA (AA) - Seyhan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Adana Cımcılık Festivali"nde buluşan gençler, su savaşı yaparak doyasıya eğlendi.

Etkinlik kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanan gençlere belediye tarafından tişört ve su tabancası dağıtıldı.

Belediyenin su tanklarının da yer aldığı etkinlikte gençler müzik eşliğinde doyasıya dans ederek birbirini ıslatmaya çalıştı.

Kiminin yanında getirdiği su dolu balonlarla, kiminin de kova ve şişelerle birbirini ıslattığı etkinlikte, bazı kişilerin de yanlarında getirdikleri şampuanla saçlarını yıkadıkları gözlendi.

Etkinlik sırasında belediyenin su tanklarından da katılımcılara su sıkıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaCımcılıkFestivalSu Savaşı
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