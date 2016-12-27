Adana'da Suriyelilere girişimcilik eğitimi

ADANA (AA) - Suriyeli sığınmacıların ekonomiye katkılarını sağlamak amacıyla Habitat Derneğince hayata geçirilen "İmece Programı" kapsamında Adana'da Suriyelilere "Yenilikçi Düşünme ve Girişimcilik" eğitimi verildi.

Bir otelde düzenlenen eğitime, Suriyeliler ile diğer ülkelerden gelen sığınmacılar katıldı.

Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye sığınan nitelikli iş gücüne sahip Suriyelilerin iş kurması için bir destek programı oluşturduklarını söyledi.

Üç aylık bir pilot çalışmayla başladıklarını belirten Hazır, şöyle dedi:

"Programın bir sonraki aşamasında da girişimci fikirleri olan arkadaşlara finansal olarak yatırımlar yapacağız. Kendi işlerini kurmalarına yardımcı oluyoruz. Özellikle de kayıt dışı kurulan dükkanların kayıt edilebilmesi için eğitimler veriyoruz. 3 ayda bin kişiye eğitim vermeyi hedeflemiştik. Ama şu ana kadar bin kişiyi geçtik. Binden fazla Suriyeli arkadaşlarımız bu eğitimleri aldılar. İkinci aşamada da bu eğitimi alanlar fikri olan arkadaşlara yönelik uzun süre mentörlük eğitimi verip, buradan çıkacak fikirlere yatırım yapmayı planlıyoruz."

Proje eğitmeni Levent Sağıroğlu da girişimciliğin önemi, nasıl olması gerektiği ve girişimcilere verilen fırsatlarla ilgili bilgileri paylaştı.











