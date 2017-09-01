Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Senegal jantel lavender
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Adana'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 10 yaralı

- Ceyhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 10 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurezzak Oğuz (45) yönetimindeki 80 GL 377 plakalı kamyonet, D-400 karayolu Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve kamyonette bulunan 9 tarım işçisi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılar Ceyhan ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaCeyhanTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5