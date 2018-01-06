Adana'da tehdit ve yağma iddiası

ADANA (AA) - Adana'da bir kişiye miras kalan tarlayı tehditle sattırıp 280 bin liralık bedeli zorla aldıkları iddia edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Soner Y, babasından miras kalan 21 dönüm tarlayı ablası İnci K'nin yönlendirdiği 4 kişinin tehdidiyle satmak zorunda kaldığını, satıştan elde edilen 280 bin liranın da elinden alındığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, abla İnci K. ile kimlikleri belirlenen zanlılar Murat K, Cengiz K, Murat Y. ve Nihat Y'yi gözaltına aldı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat K. ve kardeşi Cengiz K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.