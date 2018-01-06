Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya
Enflasyon kritik öncelik
Enflasyon kritik öncelik
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek

Adana'da tehdit ve yağma iddiası

- Bir kişinin tehditle sattırdıkları tarlasının 280 bin liralık bedelini zorla aldıkları öne sürülen 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'da tehdit ve yağma iddiası

ADANA (AA) - Adana'da bir kişiye miras kalan tarlayı tehditle sattırıp 280 bin liralık bedeli zorla aldıkları iddia edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Soner Y, babasından miras kalan 21 dönüm tarlayı ablası İnci K'nin yönlendirdiği 4 kişinin tehdidiyle satmak zorunda kaldığını, satıştan elde edilen 280 bin liranın da elinden alındığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, abla İnci K. ile kimlikleri belirlenen zanlılar Murat K, Cengiz K, Murat Y. ve Nihat Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Murat K. ve kardeşi Cengiz K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaTehditYağma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5