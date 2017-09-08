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Adana'da terör operasyonu

- Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettiği iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Adana'da terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik helikopter destekli operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a eleman kazandırdığı öne sürülen kişilere yönelik kent merkezinde şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat unsurlarının da katıldığı operasyona polis helikopteriyle destek verildi.

Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla bazı sokaklarda güvenlik önlemi alan ekipler, önceden belirledikleri evlere kapılarını koçbaşı ile kırarak girdi.

Söz konusu evler ile bahçelerinde detaylı arama yapan ekipler, terör örgütü DEAŞ'a eleman sağladığı iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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