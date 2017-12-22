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Adana'da terör örgütü propagandasına 1 yıl 15 gün hapis

- Sosyal medyadan bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla yargılanan sanık 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da terör örgütü propagandasına 1 yıl 15 gün hapis

ADANA (AA) - Adana'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yaptığı iddia edilen kişi 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Mervan G. ile avukatı katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık Mervan G, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi.

Sosyal medyadaki fotoğrafların kendisine ait olmadığını savunan Mervan G, "Hesabımı başkası ele geçirmiş olabilir." dedi.

Mahkeme heyeti, Mervan G'yi "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaPropagandaTerör örgütü
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