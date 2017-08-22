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Adana'da terör örgütü propagandasına dava

- Sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da terör örgütü propagandasına dava

ADANA (AA) - Adana’da sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca, çeşitli tarihlerde sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen D.Y. (17) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının D.Y. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 5 yıla kadar hapsi istenen ve verilecek kararda yaş indirimi de uygulanması talep edilen D.Y’nin savunmasına da yer verildi.

Savunmasında paylaşımları kendisinin yaptığını kabul eden D.Y, terör örgütü propagandası yapma kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Sanık D.Y. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaPkk
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