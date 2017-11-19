Adana'da tırdan hırsızlık güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da tırdan cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde Yücel Kuşdemir'in park halindeki tırda bıraktığı cep telefonunun çalınması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının hırsızlık ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Ziya G. (20) olduğunu tespit etti.
Zanlı Ziya G, ekipler tarafından Fevzipaşa Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı. Zanlının emniyetteki ifadesinde cep telefonunu sattığını itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlı kapısı açık bırakılan tırın yanına yaklaşıyor.
Kayıtlarda tırın içerisine girip inceleyen zanlının daha sonra çıkarak elindeki meyveyi yediği görülüyor. Görüntüye, çevreye bakınarak tıra yeniden yönelen zanlının çaldığı cep telefonuyla olay yerinden uzaklaşması yansıyor.