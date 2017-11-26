Adana'da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık

ADANA (AA) - Adana'da iki iş yerine giden iki kadın tırnakçılık yöntemiyle 185 lira çaldı.

Merkez Çukurova ilçesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki bir markete giren kadın şüpheli, 200 lira verip sigara istedi.

Sigara ve para üstü olarak 185 lira alan kadın, bu sırada 150 lirayı tırnakçılık yöntemiyle cüzdanın altına sakladı. Aldığı sigara markasını değiştirmek isteyen kadın, istediği markanın olmaması üzerine verdiği 200 lirayı geri istedi.

Parayı alan kadın, iş yeri sahibine aldığı sigarayı ve para üstü olarak da 35 lirayı verdi.

Kadının iş yerinden uzaklaşmasının ardından olayı fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede hırsızlık anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

Öte yandan aynı bulvarda başka bir iş yerine gelen kadın da aynı yöntemle 185 lira çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden iş yeri sahibi ile zanlı kadın arasında sokakta arbede yaşandı.

İş yeri sahibi 150 lirasını arbede sırasında alsa da kadın yanındaki 35 lirayla kaçtı.

Polis, yaptığı incelemede, kadınların bulvara aynı araçla geldiklerini, aracın kadınları bıraktıktan sonra ayrıldığını belirlendi.

Her iki zanlının da yakalanması için çalışmalar sürüyor.



