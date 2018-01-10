Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Adana'da trafik kazası: 8 yaralı

- Adana'da 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazası: 8 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolunun merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi yakınında Mustafa İşçioğlu yönetimindeki 31 ZF 484 plakalı mandalina yüklü kamyon kontrolden çıkarak önünde seyreden 80 M 7070 plakalı minibüs, 01 VP 136 plakalı kamyonet ve 01 S 0034 plakalı servisle çarpıştı.

Kazada devrilen kamyonun sürücüsü İşçioğlu ile diğer araçlardaki Mürsel Çetinkıran, Ramazan Yılmaz, Hasan Kurt, Özden Çelik, Kayhan Bulut, İlker Öz ve Mehmet Taşdöven yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
8 YaralıAdanaKamyonKazaMinibüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5