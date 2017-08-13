Adana'da trafik kazası

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, alt yapı çalışmaları için kazılan çukura düşen otomobilin sürücüsü, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Murat Ersoy kontrolündeki 01 PH 768 plakalı otomobil, yol kenarında, alt yapı için açılan çukura düştü.
Yan yatan araçta sıkışan sürücü, çevreye gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kazayı sıyrıklarla atlatan Ersoy, sorumlulardan davacı olacağını söylerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.