Adana'da trafik polisinin akrabası 3 kişiyi öldürmesi

ADANA (AA) - Adana'da akrabası 3 kişiyi öldürdükten sonra teslim olan trafik polisi adliyeye sevk edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde kuzeni Onur Bakubala, dayıları İlyas ve Ümit Barak'ı tabancayla öldürdükten sonra teslim olan Ankara'da görevli trafik polisi Görkem E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Görkem E'nin, polisliğe başlamadan önce akrabalarıyla ortak iş yaptığı, o dönemden kalan borçların ödenmesi konusunda iki dayısı ve kuzeniyle aralarında tartışma yaşandığı ileri sürüldü.

Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından kavgada hayatını kaybeden Onur Bakubala, İlyas ve Ümit Barak'ın cenazesi, Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Trafik polisi Görkem E, dün merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kuzeni Onur Bakubala'yı tabancasıyla ateş ederek öldürmüş, olayın ardından kaçtığı Kürkçüler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 155 polis hattını arayarak teslim olmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede 14 boş kovan ile bir dolu şarjör bulunmuştu.