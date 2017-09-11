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Adana'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da, hemzemin geçitten geçmek isterken trenin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kurtarılamadı.Dün akşam saatlerinde ağabeyinin nişanına gitmek için merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi civarında tren yolundan...

Adana'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da, hemzemin geçitten geçmek isterken trenin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kurtarılamadı.

Dün akşam saatlerinde ağabeyinin nişanına gitmek için merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi civarında tren yolundan karşıya geçmek isterken Mersin'den İskenderun'a giden yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralanan Ahmet Kırmızı (26), çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine kentteki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Kırmızı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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AdanaAhmet KırmızıTren
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