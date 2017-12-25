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Adana'da üniversite öğrencisi genç kızın yaralanması davası

- Merkez Çukurova ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin erkek arkadaşının kasıtlı olarak araçla çarpması sonucu yaralandığı iddiasıyla ilgili iki tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da üniversite öğrencisi genç kızın yaralanması davası

ADANA (AA) - Adana'da üniversite öğrencisi genç kızın, erkek arkadaşının kasıtlı olarak araçla çarpması sonucu yaralandığı iddiasıyla ilgili biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Deveci, tutuksuz sanıklar Mehmet Zengin, Hüseyin Aybak ve Hakan Çelik ile avukatları katıldı. Kazada yaralanan Ece Çelik ise tedavisinin sürmesi nedeniyle duruşmaya gelemedi.

Kafe işletmecisi tutuklu sanık Deveci, savunmasında olay günü Ece’yi evine götürdüğünü söyledi.

Ece'nin vedalaşırken kendisini öptüğünü ve aracın kapısını açmasıyla birlikte Hakan Çelik'in genç kıza "Sen neredesin?" diye bağırdığını öne süren Deveci, şöyle devam etti:

"Bu bağırma nedeniyle Ece arabadan inmek istemedi. Ben de kolundan tutup indirmek istemedim. Hüseyin elinde bir şeyle yanıma gelerek 'Sen buradan çek git' diyerek bana yumruk vurdu. Ben o an Hüseyin’in elinde silah olduğunu düşündüm. Dona kaldım. Hüseyin Ece'yi aldı. Ece, Hüseyin'e 'Ne yapıyorsun o benim arkadaşım' diye bağırdı. Ben aracı hareket ettirdim. Ece'nin 'İbrahim beni bırakma bunlar beni öldürecek' diye bağırdığını duydum. 30 metre gittikten sonra geri döndüm. Ece, durmamı istedi. Bu sırada Mehmet de koşarak geliyordu. İkisinin arasından geçtim. 15 metre gittikten sonra tekrar dönüş yaptım. Ece’yi almak için durduğumda Hüseyin’in elindekini bana doğrulttuğunu gördüm. Canımın derdine düşüp hızla olay yerinden uzaklaştım. Ece'yi ben yaralamadım."

Sanıklardan Hakan Çelik de genç kızın araçtan inmek istediğini ancak Deveci’nin buna izin vermediğini iddia ederek, sanığın kasıtlı olarak aracını üzerlerine sürdüğünü ve Çelik'in ağır şekilde yaralandığını savundu.

Hüseyin Aybak ve Mehmet Zengin de Çelik'in ifadesine benzer savunma yaptı.

Ece Çelik’in babası Mehmet Zülfü Çelik de kızının olay nedeniyle şuurunu kaybettiğini belirterek, "Kendisi bir ömür boyu bakıma muhtaç şekilde yaşayacaktır. Kendini ifade etmesi de mümkün değildir. Ne konuşma, ne yazma ne de bilinci yoktur. Beni dahi hatırlamamaktadır." dedi.

Baba Çelik, sanıklardan sadece Deveci’den şikayetçi olduğunu belirtti.

Anne Ayşe Yabacı ise tüm sanıklardan şikayetçi olarak, "Ben bu olayda tamamen erkek egosu görmekteyim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Deveci’nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı Ece Çelik'in geçmişte yaşadıklarını hatırlayıp hatırlamadığı, kendisini ifade edip edemediği yönünde rapor aldırılması ve tanıkların dinlenmesi için 8 Mart 2018’e erteledi.

Adana'da 31 Temmuz'da merkez Çukurova ilçesinde, erkek arkadaşının kasıtlı olarak araçla çarptığı öne sürülen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Çelik ağır şekilde yaralanmış, olay sonrası gözaltına alınan zanlı İbrahim Deveci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zanlı Başsavcılığın itirazı sonrasında yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.



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