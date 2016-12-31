Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giye çift yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan haklarında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan haklarında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Abdu ve eşi Filiz Arık'ın merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Hükümlülerin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti yakaladı.
Emniyete götürülen Arık çifti, buradaki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.