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Adana'da yaralama ve yağmaya teşebbüs iddiası

- Suriyeli anne ve kızını yaralayarak altın bilezikleri almaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Adana'da yaralama ve yağmaya teşebbüs iddiası

ADANA (AA) - Adana'da anne ve kızını yaralayarak altın bilezikleri almaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi Dumlupınar Mahallesi'nde Suriyeli Safa Elsiteyf (24) ve annesi Fatma Rezzieh (53), bir kişinin kendilerini demir ile darbederek altın bileziklerini almaya çalıştığı iddiasıyla polisten yardım istedi.

Olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, başlarından yaralanan Suriyeli anne ve kızını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Anne ve kızının ifadeleri doğrultusunda bölgede çalışma yapan polis, Suriyeli şüpheli Mahmut E.'yi (22) merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.



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