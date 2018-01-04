Adana'da yaralıya branda ve şemsiyeli koruma

HATAY (AA) - Adana'da bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, ambulans gelene kadar çevredekilerin açtığı branda ve şemsiyeyle yağmurdan korundu.

S.A. yönetimindeki 01 TY 983 plakalı otomobil Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Cenk Büyükakıncılar'a çarptı.

Çarpma sonucu yaralanan Büyükakıncılar'ı çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar sağanaktan etkilenmemesi için üzerine açtıkları branda ve şemsiyeyle korudu.

Bir süre sonra kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri de yaralıyı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı.



