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Adana'da yeni yılın ilk trafik cezası alkollü araç kullanmaktan

-Adana'da yılbaşı nedeniyle yapılan trafik uygulamasında yeni yılın ilk cezası, alkollü araç kullanmaktan kesildi - 876 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu

Adana'da yeni yılın ilk trafik cezası alkollü araç kullanmaktan

ADANA (AA) - Adana'da yeni yılın ilk trafik cezası, alkollü araç kullanmaktan kesildi. 876 lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Yılbaşı nedeniyle şehrin çeşitli noktalarında trafik uygulaması yapan polis ekipleri, araçları durdurarak ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yaptı. Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, yeni yılın ilk saatlerinde 01 T 0042 plakalı ticari taksiyi durdurdu.

Yapılan kontrolde, taksi sürücüsü Hasan Yardımcı'nın alkollü araç kullandığı belirlendi. Yardımcı'ya 876 lira para cezası kesilirken ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

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AdanaYeni YılTrafik Cezası
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