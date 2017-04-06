Adana'da zimmete para geçirme iddiasına dava

ADANA (AA) - Adana'da müşterilerin hesaplarından sahte imzalarla 721 bin 773 lirayı zimmetlerine geçirdiği ileri sürülen bir banka yöneticisinin de arasında olduğu 3 kişi hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Bir bankanın bölge satış yöneticisi olan Selma G, kardeşi Mehmet İ. ve aile dostları Tamer A. hakkındaki zimmete para geçirme iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından "5411 Sayılı Bankacılık Kanuna aykırılık, özel belgede zincirleme sahtecilik" suçlamasıyla Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edilerek dava açıldı.

Tutuksuz 3 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede zimmet olayının nasıl gerçekleştirildiği şöyle anlatıldı:

"Şüphelilerden Selma G'nin banka hesapları üzerinden usulsüz bir şekilde iş ve işlemler yapmak ve bundan menfaat temin etmek amacı ile diğer şüpheliler ile fikir ve eylem birliğine ulaştığı belirlenmiştir. Selma G'nin 17 Mayıs 2011-15 Şubat 2016 tarihleri arasında farklı tarihlerde birden çok kez müşteri hesaplarından müşterilerin imzalarını kullanmak ve onları taklit etmek suretiyle sahte özel belge ve talimatlar hazırlayarak şüphelilerden Tamer A'nın başka bir bankadaki hesabına toplamda 721 bin 773 lira para transferi yaptığı saptanmıştır."

Şüphelilerden Tamer A'nın hesabına gönderilen paraların, sonrasında Tamer A. veya diğer şüpheli Mehmet İ. tarafından götürülüp Selma G'ye elden teslim edildiği, bu işlemler karşılığında Selma G'nin her ikisine de para verdiği ifade edilen iddianamede, Selma G'nin 721 bin 773 lira tutarındaki banka zararını karşıladığı da vurgulandı.

Selma G, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamaları kabul edip kendi zimmetine geçirdiği parayı bankaya geri verdiğini belirtip, diğer şüphelilerin bu olaydan haberlerinin olmadığını ve kendisinin ticaret yaptığını bildiklerini iddia etti.

Öte yandan savcı, yargılama sonunda bankanın zararı karşılandığı için verilecek cezadan 3/2 oranında indirim yapılmasını da istedi.

