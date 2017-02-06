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Adana'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Emre Yağmur idaresindeki 80 GV 690 plakalı kamyonet, D-400 Mersin otoban çıkışı yakınlarında karşı şeride geçerek, Gaffar Erdem idaresindeki 34...

Adana'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da 3 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Emre Yağmur idaresindeki 80 GV 690 plakalı kamyonet, D-400 Mersin otoban çıkışı yakınlarında karşı şeride geçerek, Gaffar Erdem idaresindeki 34 PT 6044 plakalı kamyonete, ardından Ahmet İlhan idaresindeki 01 JH 833 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada sürücülerden Yağmur ile İlhan yaralandı. İlhan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürülürken, Yağmur ise Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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2 YaralıKamyonetTrafik KazasıZincirleme
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