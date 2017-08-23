Adana'da zırhlı yunus timleri görev yapacak

ADANA (AA) - İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü görevinden Bursa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Ak, Adana'da özellikle narkotik ve terör suçlarının yoğunlaştığı bölgelerde Türkiye'de ilk kez zırhlı yunus timlerinin görev yapacağını bildirdi.

Ak, Bursa Emniyet Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle Çukurova Gazeteciler Cemiyetine yaptığı veda ziyaretinde, Başkan Cafer Esendemir ve gazetecilerle sohbet etti.

Görev süresi içinde çok güzel işler yaptıklarını ifade eden Ak, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Adana'nın birçok güzelliklerinden istifade etme, bunları görme, gezme fırsatına tam başlamışken kentten ayrıldığını dile getiren Ak, şunları söyledi:

"Geldiğim zaman ben iki şiar söylemiştim. Terörle mücadelede kararlılıkla üzerine gittik. Bir de 'Adana narkotik suçlarda birinci görünüyordu ama biz plakasına layık olarak, mücadelede başarıda birinci yapacağız' diyordum. Onda da çok önemli bir noktaya geldik. Sonuçlarını almak üzereyiz. Ben gittikten sonra çok ilginç şeyler göreceksiniz. 'Adana torbacıların, bilmemnecilerin mekanı' öyle şeyler artık kalmayacak. Türkiye'de ilk, çok özel, operasyon anlamında, bölgesel anlamda bir güvenlik sistemi oluşturduk. Bu konuda Sayın İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüz özel destek sağladı. Türkiye'de ilk defa, öncelikle narkotik suçlar ve terör suçları anlamında müzahir bölgelerde etkili mücadele verecek zırhlı yunus timleri uygulamasını başlatıyoruz. Aşağı yukarı üç aydan beri çocukları eğitiyoruz. Özel bir şey yaptık. Birinci grubun eğitimleri bu hafta sonu bitiyor. Ondan sonra bölgeye giriyorlar. Çok daha etkili bir mücadeleyi ortaya koyacaklar. Bu proje Türkiye'ye örnek olacak bir proje olacak."

Ak, başlattıkları "Narkotem" WhatsApp ihbar hattını çok önemsediğini, bu uygulamanın da örnek alınıp Türkiye genelinde yaygınlaştığını belirterek, "Bursa'ya gider gitmez ilk işim orada da WhatsApp hattını hemen kuracağım." dedi.

Adana'ya ilk geldiğinde kendisine, terör olaylarına müzahir bölgedeki bir anaokulu öğretmeninin, "Haydi bir oyun oynayalım, ne oynayalım?" sorusuna, çocukların "TOMA taşlamacılık oynayalım" yanıtını verdiğinin aktarıldığını ifade eden AK, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çok değişik bir şeydi. Şimdi biz operasyonlara girdiğimiz zaman, o en müzahir, en sorunlu dediğimiz bölgede dün TOMA'yı taşlayan çocukların şu anda polisimin etrafını sardığını, çocukların 'Ben de polis olmak istiyorum' dediğini gördüm. Özel harekat, çevik kuvvetteki bizim memurlarımıza o yakın ilgiyi gördüm. Bunlar demek ki çok rahatlıkla olabilecek şeyler."







