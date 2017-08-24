Adana'da zırhlı yunus timlerinin tanıtımı yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da özellikle narkotik ve terör suçlarının yoğunlaştığı bölgelerde görev yapacak olan zırhlı yunus timlerinin tanıtımı yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü görevinden Bursa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Osman Ak, Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki tanıtımda yaptığı konuşmada, projenin Türkiye'de ilk defa Adana'da uygulanmaya başlandığını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Ak, zırhlı yunus timleriyle birlikte bölgelerde tam hakimiyet sağlayacaklarını kaydetti.

"Adana'nın müzahir bölgelerine ilişkin makus talihini kıracağız." diyen Ak, şöyle devam etti:

"Bundan sonra organize suç şebekelerinin alanda belli hakimiyetler sağlamasını bu ekiplerimizle beraber kıracağız. Türk polisinin yeni ve önemli bir faaliyeti. İlk defa Adana'da ve güzel bir şekilde gerçekleşecek. Arkadaşlarımız 3 aydan beri her türlü konuda kapsamlı bir eğitim aldılar. 24 saat alanda hareketli olacaklar. Çok kısa sürede çok güzel sonuçları siz yaşayacaksınız, ben izleyeceğim."

- Törenin ardından veda etti



İçişleri Bakanlığının kararnamesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü görevinden Bursa Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ak, son görev gününde yeni ilçe emniyet müdürlükleri ve polis merkezi binalarının yapımıyla ilgili protokolü de imzaladı.

Ak, makamındaki imza töreninde, İçişleri Bakanlığının talimatı çerçevesinde atıl kalan kıymetli arazileri takas yoluyla değerlendirmeye gittiklerini bildirdi.

Daha sonra personelle vedalaşan ve fotoğraf çektiren Ak, kentten ayrıldı.







