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Adana'daki çifte kadın cinayeti davası

- Yüreğir ilçesinde 2 kadının tüfekle öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 7 sanıktan birinin tahliyesine karar verildi

Adana'daki çifte kadın cinayeti davası

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, akraba 2 kadının silahla öldürmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 7 kişiden birinin tahliyesi kararlaştırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, akraba tutuklu sanıklar Davut, Doğan, Hikmet, Savaş ve Yahya Barık ile Osman Can ve küçük yaştaki O.B. ile avukatları katıldı.

Önceki celselerde susma hakkını kullanan Doğan Barık, savunma yapacağını söyledi.

Ailesinden olan diğer sanıkları kendisini kurtarmak için suçladığını belirten Barık, cinayetleri kendisinin işlediğini öne sürdü.

Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, Osman Can'ın tahliyesi, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için 27 Şubat 2018'e ertelendi.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 Nisan'da Senem Barık (31) ile Zeliha Sevgilibaş (20) tüfekle öldürülmüş bulunmuştu. Soruşturma sonunda 2 kadını aile meclisi kararıyla öldürdükleri iddiasıyla 7 kişi hakkında "tasarlayarak töre saikiyle öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından dava açılmıştı.

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