Adana'daki cinayet güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki gencin iş yerinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde 4 gün önce 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önünde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Yıldırım başka bir çalışanın kullandığı araçla iş yerine geliyor.

Önce sürücü, ardından da Yıldırım araçtan inip iş yerine giriyor.

Yakındaki bir iddia bayisinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde ise şüpheli Emrah B, burada bir süre iş yerini gözetledikten sonra, iş yerine ait bir aracın geldiğini görüp dışarıya çıkıyor.

Daha sonra Yıldırım iş yerinden hızla çıkıp yeniden araca bindiği sırada şüpheli Emrah B, koşarak araca yaklaşıyor. Şüpheli, güvenlik kamerasının açısının dışında kalırken, sürücü aniden araçtan çıkıp iş yerine giriyor. Şüpheli, bir süre sonra elinde silahla güvenlik kamerasının açısına girdikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Dışarıya çıkıp aracın kapısını açan çalışanlar, Yıldırım'ı vurulmuş halde görüyor.

Bu sırada bir kadın çalışan sinir krizi geçiriyor. Diğer işçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın, bir süre sonra baygınlık geçiriyor.

Personelden biri ise aynı araçla yaralı Yıldırım'ı hastaneye götürüyor.

- Olay

Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta silahlı kavga olduğu ihbarını üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti.

Yaralı olarak iş arkadaşları tarafından aynı araçla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın zanlısı olduğu belirlenen Emrah B. ise yakalanmıştı.

Zanlının ifadesinde kızı F.N.B'nin (15) maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah B, tutuklanmıştı.

Bu arada, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen F.N.B'nin tedavi gördüğü belirtilmişti.