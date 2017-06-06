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Adana'daki Cumhurbaşkanına hakaret davası

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi

Adana'daki Cumhurbaşkanına hakaret davası

ADANA (AA) - Adana’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Burak Kaan G. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Burak Kaan G. son savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek paylaşımlarının eleştiri niteliğinde olduğunu iddia etti.

Mahkeme hakimi, Burak Kaan G'yi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verip tahliye etti. Cezası ertelenen sanığın 5 yıl içinde başka bir suç işlemesi halinde bu cezasını da çekeceği bildirildi.

Geçen yıl sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu yönünde suç duyurusunda bulunulan Burak Kaan G. tutuklanmış, hakkında dava açılmıştı.

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