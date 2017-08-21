Adana'daki DHKP-C soruşturmasına dava

ADANA(AA) - Adana'da silahlı terör örgütü DHKP-C'nin memur yapılanması soruşturması kapsamında örgüt bünyesinde faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 6 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığının, tüm emniyet birimlerine gönderdiği terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yazı üzerine Adana'da başlatılan soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, terör örgütünün açık alan memur yapılanması Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) organizesinde Adana'da ve zaman zaman Türkiye genelinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet D, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Selim S, Serkan Ö, Nevzat G, Adil A. ve Metin C. hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Devrimci Memur Hareketi (DMH) ve Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) içerisinde sorumlu olarak faaliyet yürüten şüphelilerin, 24 saatlik açlık grevine polis müdahalesine karşı eylemin devamlılığını sürdürmek amacıyla katılımcılarla beraber 4 gruba ayrıldıkları belirtildi.

İddianamede, Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in hayatlarını kaybetmeleri durumunda eylemi devam ettirecek kişilerin seçildiği, ilk etapta sanık Mehmet D. ve kadın öğretmenlerden birinin eyleme başlayacaklarının belirlendiğine yer verildi.

Sürekli iletişim halinde olarak ülke genelinde eylemlere başlanılmasının planlandığı ve bu şekilde iç kargaşa yaratılarak "sözde hakların iade edilmesinin" planlandığı ifade edilen iddianamede, KHK ile açığa alınan terör örgütü FETÖ/PDY mensupları ile iletişim kurularak maddi destek alınmasının düşünüldüğü şeklinde istihbari bilgiler elde edildiği de kaydedildi.

Sanıkların ayrı ayrı suçlarının anlatıldığı iddianamenin değerlendirme bölümünde ise şöyle denildi:

"Şüphelilerin sendikal faaliyetler kapsamında gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerinin gerçekte silahlı terör örgütü adına gerçekleştirilen eylemler olduğu, eylem ve faaliyetlerin içeriği dikkate alındığında şüphelilerin terör örgütünün memur yapılanması olduğu elde edilen bilgilerden anlaşılmıştır. Şüphelilerin, Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) tarafından organize edilen eylem ve etkinliklere katıldığı, DHKP-C isimli silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak amacıyla yayımlanan Yürüyüş dergisinin tanıtımını,satışını yaptıkları, Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) olarak stant açıp bildiri broşür dağıttıkları, gündem teşkil eden konularla ilgili olarak özellikle KESK ve Eğitim-Sen tarafından organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi gibi eylemlere Kamu Emekçileri Cephesi yelekleri ile katılıp, Kamu Emekçileri Cephesi adına açıklamalarda bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları için mektup yazma kampanyası yürüttükleri saptanmıştır."

Şüphelilerin ölü ele geçirilen teröristler için düzenlenen etkinliklere katıldıklarını belirtilen iddianamede, "Şüphelilerin tespit edilen eylemleri nedeniyle Kamu Emekçileri Cephesi isimli oluşum altında DHKP-C terör örgütü üyesi oldukları, örgüt üyesi olarak ayrıntılı bir şekilde belirtilen suçları da işledikleri belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacağı öğrenildi.