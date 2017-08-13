Adana'daki dolandırıcılık iddiası

ADANA (AA) - Adana'da kendisini emlakçı olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlı hakkında ev hapsinin devamına karar verildi.

İnternette kiralık ev ilanı vererek 6 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla dün yakalanıp çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilen ve başka bir mağdurun daha şikayette bulunması üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheli Gökhan K'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı hakkında ev hapsinin devamına karar verildi.

Öte yandan, Gökhan K. hakkında daha önce de 4 kişiyi aynı yöntemle 20 bin lira dolandırdığı iddiasıyla adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran Emine Ş, Duygu S, Hafize Ö, Nihal Ö, Hüseyin Ö. ve Ahmet B, internet üzerinden ulaştıkları emlakçının kendilerini ev kiralama bahanesiyle dolandırdığını iddia etmişti.

Şikayetçilerden Emine Ş. 11 bin 250, Duygu S. 5 bin, Hafize Ö. 900, Nihal Ö. 9 bin, Hüseyin Ö. 6 bin, Ahmet B. ise 2 bin 300 lirasını yıllık ev kiralamak için ismini bilmedikleri kişiye verdiklerini anlatmıştı.

Mağdurlar, merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki evlere taşınmak için gittiklerinde ikametgahların aslında şüpheli tarafından ev sahiplerinden aylık ücret karşılığında kiralandığını öğrendiklerini söylemişti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, internette bulunan kiralık ev ilanındaki telefon numarasından zanlıyla irtibat kurmuştu.

Zanlı, görüşmede kendisine ev kiralamak istediklerini belirten polislere, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki boş dairenin adresini vermiş ve buluşmada yakalanmıştı.

İncelemede zanlının dolandırıcılık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan Gökhan K. olduğu belirlenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilmiş, başka birinin daha hakkında şikayette bulunması üzerine zanlı yeniden gözaltına alınmıştı.