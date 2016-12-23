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Adana'daki "haraç cinayeti" davası

- Seyhan ilçesinde, haraç istediği ileri sürülen kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi, kuzeninin de yaralanmasıyla ilgili biri firari 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'daki

ADANA (AA) - Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, haraç istediği ileri sürülen kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesi, kuzeninin de yaralanmasıyla ilgili biri firari 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar amca Ahmet Ş, yeğenleri Mehmet Raşit Ş. ve M.N.Ş. (16) ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin söz verdiği M.N.Ş. sütçülük yaptıklarını belirterek, maktul Necati Can’ın kendilerinden haraç istediğini ileri sürdü.

Olay günü Can'ın kendisini çağırdığı yere tüfeğiyle gittiğini belirten M.N.Ş, "Bana haraç vereceksin dedi. Yüzüme tükürdü, elini beline attı. Ben de bunun üzerine tüfekteki tüm fişekleri sıktım.” dedi.

M.N.Ş'nin ağabeyi Mehmet Raşit Ş. de kardeşini elinde tüfekle eve girerken gördüğünü aktararak "Kardeşim bana kendisine sürekli hakaret eden, yüzüne tüküren ve haraç isteyen bir kişiyi vurduğunu söyledi. Amcam ‘tüfeği nereden aldıysan oraya bırak’ dedi. Sonra polisler gelip bizi aldı.” ifadesini kullandı.

Maktulün babası Ahmet Can ise sanıklardan şikayetçi olmadığını, olayla ilgili bilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Ş'nin tahliyesine, diğer iki sanığın tutukluluk halinin ve firari M.Ş'nin (14) de yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Barbaros Mahallesi'nde, 9 Ağustos'ta Necati Can ile kuzeni Şaban Can Sokak'ta pompalı tüfekle vurulmuş, Necati Can hayatını kaybetmişti.

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