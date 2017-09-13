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Adana'daki iki kişinin öldüğü silahlı kavga

- Restoranda iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı kavganın ardından bir şüphelinin iş yerinin önünde bekleyen otomobile silahla ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Polis, restoranın içindeki kameraların olaydan önce devre dışı bırakıldığını tespit etti

Adana'daki iki kişinin öldüğü silahlı kavga

ADANA (AA) - Adana'da restoranda iki kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı kavganın ardından bir şüphelinin iş yerinin önünde bekleyen otomobile silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda iki gün önce bir restoranın yeni ve eski işletmecileri arasında çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada iki kişinin ölmesi ve üç kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Restoranın içindeki güvenlik kameralarının olay öncesi sökülerek devre dışı bırakıldığını belirleyen polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen zanlıların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

İş yerinin karşısındaki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında ise olay günü restoranın dışında yaşananlar görülüyor.

Silahlı kavganın ardından iş yerinin önünde bekleyen bir aracın hareket etmesi üzerine restorandan çıkan şüphelinin koşarak bu otomobile doğru ateş açmasının yansıdığı görüntülerde, polis ekiplerinin yaklaşık iki dakika içinde olay yerine gelmesi de yer alıyor.

Adana'da 11 Eylül'de Ziyapaşa Bulvarı'ndaki bir restoranda çıkan silahlı kavgada Murat Sultan ile Orhan Koğa olay yerinde hayatını kaybetmiş, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ile Ömer Karabacak yaralanmıştı. Olayın, restoranın eski ve yeni işletmecileri arasındaki anlaşmazlıktan yaşandığı ileri sürülmüştü.

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