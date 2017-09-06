Adana'daki ikiz kardeşler cinayeti

ADANA (AA) - Adana'da Kurban Bayramı'nda birer gün arayla öldürülen ikiz kardeşlerin katil zanlıları olarak aralarında kardeşlerin dayısının da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 1 Eylül'de ikiz kardeşlerden Hasan Al (35), Belediye Evleri Mahallesi'nde 07 HTJ 96 plakalı otomobilin içinde boş arazide tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

Olayın ertesi günü 2 Eylül'de ise Hüseyin Al (35), Sanayi Sitesi'nde yanına yaklaştığı araçtakiler tarafından açılan ateşle öldürüldü.

Polis, ikiz kardeşlerin öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen, aralarında zanlıların dayısının da olduğu G.K, M.Ş, C.Ö, Y.K, M.T, T.G, E.K, E.A ve S.O'yu yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, olaylarda kullanılan tabancanın da olduğu belirtilen 5 tabanca, iki av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Cinayet anı kamerada

Öte yandan ikiz kardeşlerden Hüseyin Al’ın vurulma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde Hüseyin Al, bir iş yeri önünde gördüğü arabanın yanına yaklaşıp, kontrol etmeye başlıyor. Aracın şoför kapısını açan Al, bu sırada araç içinden açılan ateşle vurularak yere düşüyor.











