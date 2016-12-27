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Adana'daki kar yağışı

- Ulaşıma kapanan Adana-Ankara Otoyolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı

Adana'daki kar yağışı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Adana-Ankara Otoyolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Tekir mevkisinde, ulaşıma kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Adana-Ankara Otoyolu'nda, Karayolları Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yürüttüğü çalışmalarla otoyol her iki yön için de kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yolun tamamen kardan temizlenmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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