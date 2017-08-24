Adana'daki kardeş cinayeti davası

ADANA (AA) - Adana'da, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu Cihan Çimiş (35) ve avukatı katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

İnşaat boyacısı tanık Sinan Aşçı, olay sırasında bir evin dış boyasını yaptığını belirterek, "Bir bağrışma sesi duydum. Ardından iki el ateş sesi geldi. Ateş edilme anını gördüm." dedi.

Mahkeme başkanının sanığı gösterip ateş eden kişi olup olmadığını sorması üzerine ise tanık olayın üzerinden zaman geçtiğini belirtip, hatırlamadığını söyledi.

Bu sırada sanık Çimiş, ayağa kalkıp, "Ateş eden bendim." dedi.

Daha sonra ifadesine devam eden tanık Aşçı, ateş eden ile diğer kişi arasında yaklaşık 50 santimlik mesafe olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ateş eden silahı doğrulttuğunda önce tabancayı oyuncak sandım. Tabancalı olan diğerinin karın boşluğuna doğru ateş etti. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra ikinci el ateş edip arkasına bakmadan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Vurulan şahsın elinde bir şey görmedim. Olayı gören benden başka en az 10 kişi daha vardı. Ben insanlık namına vicdanen tanıklık yapıyorum."

Diğer tanıklar Mahsun Salcan ve Beşir Camci ise olay anını görmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Sepici Mahallesi'nde, 3 Aralık 2016'da Cihan Çimişile kardeşi Ramazan Çimiş (28) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan Çimiş'in, kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilmişti. Kaçan Çimiş, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

