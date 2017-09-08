Adana'daki PKK/KCK operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan anne ve kızının da aralarında bulunduğu 6 zanlı adliyeye gönderildi.
Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan bir zanlıyı daha yakaladı.
Anne Z.B. ve kızı P.S'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların, sosyal medyadan terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı iddia edildi.
Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 gün önce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 11 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 kişi gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının ise arandığı bildirilmişti.