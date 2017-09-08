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Adana'daki PKK/KCK operasyonu

- Gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'daki PKK/KCK operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan anne ve kızının da aralarında bulunduğu 6 zanlı adliyeye gönderildi.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan bir zanlıyı daha yakaladı.

Anne Z.B. ve kızı P.S'nin de aralarında bulunduğu 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, sosyal medyadan terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 gün önce terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 11 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 kişi gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının ise arandığı bildirilmişti.

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2 KadınAdanaAnne Ve KızıTerör örgütü PKK
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