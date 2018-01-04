Adana'daki sağanak

ADANA (AA) - Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki yoğun yağış nedeniyle dört merkez ilçede son iki ders saatinin tatil edildiğini duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yoğun yağış nedeniyle öğrencilerin olumsuz yönde etkilenebileceğinin düşünüldüğünü kaydetti.

Akpınar, yağışlar nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde ikili eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edildiğini bildirdi.











