Adana'daki tek tırnaklı hayvan kesimi iddiası

ADANA (AA) - Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası Başkanı Şefik Arslan, kentte son günlerde artan tek tırnaklı hayvan kesimi iddialarının sektöre zarar verdiğini söyledi.

Arslan, bir kebapçıda düzenlediği basın toplantısında, son günlerde ortaya atılan iddialar nedeniyle sektörün büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

İddiaların kentin prestijini düşürdüğünü ifade eden Arslan, özellikle kebapçı esnafının bu olaylar nedeniyle zarar gördüğünü kaydetti.

Adana kebabını 2005 yılında tescil ettirdikleri anımsatan Arslan, "Bu etler televizyonda gösterilirken diğer tarafta kebaplar gösterilmekte. Biz bu kebabı 2005 yılında tescil ettirdik. Bunun bir formülasyonu var. Adana kebabı 1 ila 1,5 yaş arası erkek koyun etinden yapılır. Dişi koyun etinden bile kebap yapılmazken bu etlerle kebabın adının anılması esnafın işini düşürüyor. İnsanlar tedirgin oluyor ve acaba diye bir soru işareti akıllarına geliyor." diye konuştu.

Arslan, vatandaşların gönül rahatlığıyla kebapçıya gidebileceğini belirterek, tek tırnaklı hayvan etine Adana esnafının tenezzül etmeyeceğini söyledi.

Günlük 1,5 ton civarında et tüketimi olan kentte her yıl bu şekilde bir iddia ortaya atıldığını kaydeden Arslan, yetkili ve ilgili kişileri göreve çağırdı.

- "Mühürsüz etlerden ve küpesiz hayvanlardan uzak durulmalı"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur da tek tırnaklı hayvanlara ait etlerin kentte tüketilmediğini savundu.

Konuyu ilgililerle de görüştüklerini ifade eden Yağmur, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza konuyu anlattım. Konuyla ilgilendikleri için Valimize, Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bakanlık da bu işin üzerine hassasiyetle gidiyor." dedi.

Yağmur, şu anda benzer konuyla ilgili 6 ilde daha operasyonların devam ettiğini kaydetti.

Tek tırnaklı hayvan kesimi yapanların ağır cezalara çarptırılmasını isteyen Yağmur, mühürlü etlerin denetimden geçtiğini ve bu nedenle vatandaşların da mühürsüz etlerden ve küpesiz hayvanlardan uzak durması gerektiğini söyledi.

Yağmur, denetimlerde kendilerinin de yer almasını ve yetki alanlarının genişletilmesini talep etti.

Kebapçı Yaşar Aydın da Adana'ya başka illerden ve yurt dışından dahi insanların sadece kebap yemeye geldiğini, bu tür söylemlerin kente ve esnafa zarar verdiğini söyledi.