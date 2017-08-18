Adana'daki terör operasyonları

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Terör örgütü üyesi oldukları, izinsiz gösteriler düzenleyerek bu eylemlere katıldıkları öne sürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.
Özel harekat ekiplerinin katıldığı, polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlarda zanlıların adreslerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.