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Adana'daki terör örgütü propagandası davası

- Terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddia edilen sanık 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'daki terör örgütü propagandası davası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, ceza ertelendi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Mustafa Çetin ve avukatı katıldı.

İnşaatlarda işçilik yaptığını belirten sanık Mustafa Çetin, olay tarihinde İnönü Parkı'nda yapılan gösteriye katıldığını ve kendisine verilen bir pankartı tuttuğunu söyledi.

Pankartın üzerinde Kürtçe yazılar olduğunu belirten Çetin, "Ben Adana’da doğup büyüdüğüm için Kürtçe bilmiyorum. Pankartta da ne yazdığını bilmiyorum. Slogan da atmadım. Ben barışçıl bir kişiyim. Benim herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapma gibi bir kastım yoktur." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığını ancak taşınan pankartın şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici niteliği, insanlarda saldırgan duygular oluşturacak biçimde oluşu, şiddet ve terör eylemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde olması nedeniyle sanığın terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Çetin, suçlamayı kabul etmeyip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Çetin’i "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına mahkum etti, ardından sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sanık, 5 yıl içinde başka suç işlerse verilen bu hapis cezasını da çekeceği konusunda uyarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaTerör örgütü Propagandası
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