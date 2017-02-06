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Adana'daki yangınla ilgili tahliye edilen 4 kişi yeniden tutuklandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdundaki yangınla ilgili tutuklu yargılanırken tahliye edilen 4 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeninden tutuklandı.

Adana'daki yangınla ilgili tahliye edilen 4 kişi yeniden tutuklandı

ADANA

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdundaki yangınla ilgili tutuklu yargılanırken tahliye edilen 4 kişi, savcılığın itirazı üzerine yeninden tutuklandı.

Yangınla ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, dava kapsamında tahliye edilen dernek üyeleri Ramazan D, Ramazan K, Mustafa Ö. ve Mahir K'nin tahliyesine itiraz etti.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmenin ardından 4 dernek üyesini yeninden tutuklandı. Diğer 3 zanlının tutukluluk hali ise devam ediyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Yangınla ilgili yurt müdürü Cumali G, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U, dernek üyeleri Ramazan K, Ramazan D, Mustafa Ö, Mahir K. ve yurt görevlisi Mahmut D. tutuklanmıştı.

Muhabir: Ömer Yıldız

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