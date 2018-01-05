Adana'daki yasa dışı dinlenme davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da MİT mensubu ile irtibatlı bir tır şoförünün telefonlarını El Kaide terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla dinledikleri ileri sürülen 6 eski polis 8 yıl 4 ay 22'şer gün hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından yargılanan tutuksuz sanıklar eski Adana İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Reşat Dinçer ile eski polisler Vedat S, Rüfet A. ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet K. ve Arif K. ise duruşmaya gelmedi.

Tutuklu diğer sanık Kerim Ersin Tohum ise mahkemeye bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı tüm sanıkların üzerilerine atılı suçları işledikleri anlaşıldığından Türk Ceza Kanununun ilgi maddelerince cezalandırılmaları yönünde esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

Savcı ayrıca, Reşat Dinçer, Mehmet K. ve Vedat S'nin tutuklamaları yönünde görüş bildirdi.

Reşat Dinçer, savunmasında iddia makamının mütalaasını kabul etmediğini belirterek,"Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık Vedat S. ise dinlemenin hiçbir bölümünde olmadığını ve teknik büroyla hiçbir alakası bulunmadığını savundu.

Diğer sanıklar da üzerilerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar için üzerlerine atılı suçlardan 8 yıl 4 ay 22'şer gün hapis cezasına karar verdi.

Ayrıca, tutuksuz sanık Reşat Dinçer'in hükümle birlikte tutuklanmasına, mahkemeye gelmeyen tutuksuz sanık Mehmet K. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına, sanık Vedat S'nin ise haftada 2 gün imza atması şartıyla adli kontrol tedbirine alınmasına, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına hükmedildi.