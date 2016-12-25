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Adana'dan Haleplilere yardım

- Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından temin edilen 6 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi

Adana'dan Haleplilere yardım

ADANA (AA) - Adana'da, Hayrat İnsani Yardım Derneği tarafından Adana ve Mersin'den temin edilen 6 tır dolusu yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Adana Bölge Sorumlusu Sami Açılkan, Halep'teki savaştan kaçıp güvenli bölgelere gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için gıda, battaniye, giyecek, kömür ve su gibi malzemeleri gönderdiklerini söyledi.

Tırların yarın Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşacağını, oradan da gerekli yerlere ulaştırılacağını aktaran Açılkan, şunları kaydetti:

"Derneğimiz tarafından Türkiye genelinden 46 tır bugün yola çıkarıldı. Bunların tamamı yarın Cilvegözü Sınır Kapısı'nda olacak. Yardımlar gümrük işlemleri tamamlanıp güvenli bölgede derneğimizin Suriye'deki depolarına götürülecek ve oradan da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vatandaşlarımız kayıtsız kalmasınlar. Oradaki savaş mağduru insanların ihtiyaçlarını da düşünsünler. O kardeşlerimizi unutmasınlar. Biz Türkiye'de güven içinde yaşarken, onlar orada sıkıntı çekiyorlar. Kardeşliğimizin gereği olarak onları da düşünelim. İhtiyaç fazlası yıpranmamış, kullanılabilir her türlü malzemeleri bize ulaştırırlarsa derneğimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine göndeririz."

Yapılan duaların ardından yardım malzemelerini taşıyan 6 tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere merkez Sarıçam ilçesinden uğurlandı.

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