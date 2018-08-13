Adanalılar,

İSTANBUL (AA) - Aytemiz, trafikte empati yaratma amacıyla başlattığı karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Motorcu Dostu Trafik"in Türkiye'yi kapsayan gezici etkinliklerine Adana ile devam ediyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikayelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak. "Asil Özbay'la Yol Deneyimleri” söyleşisi, yarın saat 19.00’da Atatürk Parkı, merkezde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek.

Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri, bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemini paylaşıyor. İlk etapta İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Trabzon ve Erzincan’da toplam 500 motosikletseverle buluşulan etkinliklerin ikinci ayağında Van, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana’nın ardından Mersin’de motosikletseverlerle bir araya gelinecek. Yıl sonuna kadar 24 ayrı ilde söyleşiler düzenlenmesi hedeflenen proje ile ilgili detaylı bilgiler www.motorcudostutrafik.com.tr adresinde yer alıyor.

"Motorcu Dostu İstasyon" projesinin bir ileri aşaması olarak, "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesini "trafikte empati hareketi” söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor.



Proje sponsorları arasında başta Aytemiz olmak üzere Castrol, Unico Sigorta, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Yuasa yer alıyor. Destekleyen kurumlar arasında da Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu, Motosiklet Endüstrisi Derneği, Suzuki ve Türkiye Motosiklet Platformu bulunuyor.

"Motorcu Dostu Trafik" projesi kapsamında planlanan diğer hedefler şöyle:

"Trafik güvenliği konusunda yapılan tüm etkinliklerde, trafiğin vazgeçilmez ve önemli bir parçası olan motosiklet sürücülerinin de doğru ve etkin bir şekilde temsil edilmesi için çaba sarf edilecek. Kamu ve özel otoriteler tarafından yolların, caddelerin, sokakların, otoparkların 'motorcu dostu' bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesi çalışmaları yapılacak. Türkiye’de 600’ü aşkın ve her gün ortalama 200 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği Aytemiz istasyonları, konuyu sürekli gündemde tutacak şekilde görsel malzemelerle donatılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde, güvenlik donanımları konusunda hassasiyetinin artırılması için çalışılacak. Belediyeler tarafından tahsis edilecek olası tüm açık hava reklam alanlarında proje hatırlatılacak. En az bir adet kamu spotunun devreye girmesi sağlanacak. Güvenlik donanımlarının üzerindeki vergilerle ilgili görüşmeler yapılacak. Özellikle şehirler arası trafiğin çok yoğunlaştığı bayram öncesi dönemlerde, Aytemiz istasyonlarında ve otoyol gişelerinde projeye dikkat çekilerek trafikteki can kayıplarımızı ve yaralanmaları önlemek amacıyla motosikletlere reflektörlü bir aparat ve diğer araçlara yine reflektörlü proje logolu dikkat çekici stickerler dağıtılacak."