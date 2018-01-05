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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü

- Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü

ADANA (AA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'ndaki düzenlenen etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Havanın yağmurlu olması nedeniyle Menderes Spor Salonu'nda devam eden etkinlikler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, törende, Adana'nın sadece milli mücadelenin ilham kaynağı olmakla kalmayarak cumhuriyetin temellendiği şehir olduğunu söyledi.

Sözlü, 5 Ocak'ın Adanalıların dimdik duruşu ve destansı gösterişinin günü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tarih tekerrür etmekte, milli mücadele esnasında milletimizi topyekun yok etmek için bulunanlar bugün de aynı misyonla karşımızdadırlar. 15 Temmuz hain kalkışmasında da bu topraklardaki bağımsızlığımızı emperyalizmin maşası, taşeronu olarak Türkiye'de planlayan FETÖ'ye karşı da Adana dimdik durmuştur. 15 Temmuz'da da dimdik ayakta durmuş ve Adana bu dönemi en az zayiatla atlatmış ve milli duruş konusunda bütün kamu görevlileriyle, sivil toplumu ve halkıyla bağımsızlığına halel getirmemek noktasında destansı bir duruş göstermiştir."

Konuşmaların ardından sporcular, Pozantı Kaymakamlığından aldıkları ve bisikletle kente getirdikleri Türk bayrağını Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a teslim etti.

Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu törende, şiir okuma yarışmalarında başarılı olanlara ödüller verildi.

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