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Adana'nın lezzetleri festivalde vitrine çıkacak

- Tescilli kebabı ve birbirinden leziz tatlarıyla öne çıkan Adana mutfağının daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla 6-8 Ekim'de Lezzet Festivali düzenlenecek - Vali Demirtaş: - "Meşhur Adana kebabı, şalgam suyu, analı kızlı çorbası, mumbar dolması, şırdanı, içli köftesi, karakuş tatlısı ve bici bicisi başta olmak üzere Anadolu'nun vazgeçilmez lezzet duraklarından biri olan Adana'ya yakışır bir festival düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz"

Adana'nın lezzetleri festivalde vitrine çıkacak

ADANA (AA) - Adana'da yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla 6-8 Ekim'de "Adana Lezzet Festivali" yapılacak.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, festivalin tanıtımı amacıyla Valilikte düzenlenen toplantıda, festivalle kent kültürüne önemli bir köşe taşını daha ekleyeceklerini belirtti.

Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Adana'nın birçok kültürel zenginliği de beraberinde getirdiğini ve bu zenginliğin en önemli unsurlarından birisinin de yemek kültürü olduğunu ifade eden Demirtaş, "Meşhur Adana kebabı, şalgam suyu, analı kızlı çorbası, mumbar dolması, şırdanı, içli köftesi, karakuş tatlısı ve bici bicisi başta olmak üzere Anadolu'nun vazgeçilmez lezzet duraklarından biri olan Adana'ya yakışır bir festival düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Demirtaş, festival kapsamında, Adana mutfağından örnekleri katılımcıların beğenisine sunacaklarını, aşçıların kentin birbirinden güzel yemeklerinin püf noktalarını da ziyaretçilerle paylaşacağını aktararak, birbirinden leziz tatları bünyesinde barındıran Adana mutfağının festival sayesinde şöhretini Toros Dağları'nın ötesine taşıyacağına inandığını kaydetti.

Festivallerin bir tür ticaret ve finans vitrini olduğunu, bu vitrinin göz alıcı olmasının kentin ulusal ve uluslararası pazara taşınması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın dört bir yanında milletler kendilerine ait olmayan yemeklere, tatlılara dahi patent alma telaşına düşmüşken, bizler de Adana lezzetlerini koruma altına almalı ve yemek kültürümüze sahip çıkmalıyız. Kentin bütün paydaşlarıyla iş birliği yaparak Adana Lezzet Festivali'nin her yıl düzenlenmesi, uluslararası platforma taşınması ve geleneksel hale dönüştürülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Adana’nın farklı lezzetlerini bir araya getiren, Çukurova'nın birbirinden leziz yemeklerini tatma fırsatı bulacağınız; sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek Adana Lezzet Festivali’nin, kentimize hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

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AdanaAdana Lezzet FestivaliMahmut Demirtaş
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