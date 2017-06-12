Addis Ababa Büyükelçiliğinde İİT heyeti onuruna iftar

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği, ülkeyi ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ve beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) heyeti onuruna iftar verdi.

Başkent Addis Ababa'daki büyükelçilik konutunda verilen yemeğe heyetin yanı sıra ülkedeki İİT üyesi ülkelerin büyükelçileri, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve uluslararası örgütlerin üyeleri katıldı.

Yıldız, misafirlere, İİT heyeti olarak Doğu Afrika'da kuraklık sorunu üzerine bölgede araştırma yaptıklarını belirterek, ülke makamları ve uluslararası örgütlerle kalıcı çözümler üzerine istişarelerde bulunduklarını anlattı.

"Etiyopya'nın yanı sıra yakın zamanda Güney Sudan, Somali ve Kenya'yı da ziyaret edeceğiz." diyen Yıldız, İİT üye ülkelerini bu konuda iş birliğine çağırdı.

Bu arada heyet, iftar öncesinde ülkedeki Türk büyükelçiliğinde BM yetkilileriyle bölgedeki kuraklık hakkında yaptıkları istişare toplantısının ardından AA Afrika Bölge Ofisini ve Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'yi de ziyaret etti.

İstişare toplantısında Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Etiyopya Koordinatörü Paul Handley, Etiyopya'da gıda güvenliği konusunun ulusal bir güvenlik meselesi olarak görülmeye başlandığını belirterek, "Halkın asıl geçim kaynağı hayvancılık, yağmur sezonu bittiğinde problemler başlıyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Etiyopya Mukim Koordinatörü Ahunna Eziakonwa-Onochie de kuraklıkla boğuşan ülkelerde yapılan yardımların sadece insanların hayatını kurtarmaya yaradığını, derin su kuyuları gibi kalıcı ve uzun vadeli çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Heyeti Milli Saray’da ağırlayan Teshome, kuraklıktan sadece Etiyopya'nın değil bölgede 23 milyon insanın etkilendiğini hatırlattı.

Teshome, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Afrika ülkelerine gösterdiği dostluk ve ilgiden dolayı teşekkür etti.