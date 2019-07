Adidas, Beşiktaş’ın 2019-2020 sezonu formalarını taraftarla buluşturdu

adidas 2019-2020 Beşiktaş formaları 17 Temmuz tarihinde Beşiktaş ve adidas resmi sitelerinden taraftarlar ile paylaşıldı. Yeni sezon formaları, 18 Temmuz’da adidas yetkili satış noktaları, shop.adidas.com.tr/besiktas adresi ve Kartal Yuvası mağazaları,kartalyuvasi.com.tr ve kartalyuvasi.eu adreslerinde satışa sunulacak. Bu yılki sloganı #bizimyolumuzbaşka olan kampanyanın forma tanıtımı için Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç ile de çekimler gerçekleştirildi. Beşiktaş, kadın futboluna ve kadın taraftarlarına desteğinin bir parçası olarak bu yıl hem iç saha hem deplasman forması olacak şekilde iki adet kadın formasını da satışa çıkardı.







Beşiktaş Futbol Takımlarının yeni sezon formalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman, “Hayatın her anında gururla taşıyacağımız 2019-2020 futbol sezonu formaları yepyeni bir heyecan ve başlangıcın habercisi olarak taraftarımızla buluşuyor. Bu heyecana kadın futboluna olan inanç ve desteğimizle birlikte hem iç saha hem de deplasman kadın formalarımızı ortak etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.



Beşiktaş Futbol Takımlarının 2019-2020 futbol sezonunda giyeceği formalar







İç Saha Forması:



Beşiktaş’ın İç Saha Formasının tasarımında, bu yıl da kulübün beyaz ağırlıklı forma geleneğine sadık kalınıyor. Beyaz rengiyle asaleti temsil eden iç saha formasında Beşiktaş’ın 90 yıllarda giydiği, diyagonal adidas ikonik 3 bant detaylı formanın güncel ve modern yorumu olarak kulüp ile markanın işbirliğine de vurgu yapılıyor. Orijinal tasarıma sadık kalınarak V yakalı üretilen siyah, beyaz ve gri renklerindeki forma, günlük yaşamda da rahatlıkla kullanılabilmesi için adidas’ın “stadium to Street” konseptinde tasarlandı.







Deplasman Forması:



adidas’ın Tango tasarım dili ile üretilen sokak modasına atıfla öne çıkan modern, cesur ve güçlü görünüme sahip Deplasman Forması Beşiktaş’a ait klasik tasarımdan ilham alıyor. Ön panelde yer alan grafik tasarımlarıyla dikkat çeken forma siyah ağırlıklı olarak beyaz ve gri renklere sahip. Omuzlarda ikonik 3 bant detayı, sokak modasına uygun tasarımı ve bisiklet yakasıyla sadece sahada değil, hayatın her alanında giyilebilecek bir forma.







3. Forma



Beşiktaş’ın 2019-2020 Sezonu’na ait 3. Forma tasarımı da geçmişten esinleniyor. 93-94 sezonundan ilham alan formada göz alıcı farklı bir görünüm yakalamak amacıyla geleneksel siyah ve beyaz renklere ek olarak lila rengi de kullanılıyor. adidas’ın Condivo stiliyle günlük hayatta da kullanılabilen ve cool bir tarz kazandıran forma V yakalı ve 3 bant detaylı olarak çalışıldı.



Beşiktaş futbol takımlarının 2019-2020 futbol sezonunda giyeceği yeni formalar, adidas’ın en ileri, yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan Climalite® teknolojisi vücudun en çok ısınan bölgelerinin tespit edilerek terin hızlı şekilde emilmesine ve kısa zamanda kurumasına olanak tanıyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını artırıyor.