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Adıge Cumhurbaşkanı Kumpilov'dan ASO'ya ziyaret

- Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov ve beraberindeki heyet, Ankara Sanayi Odası üyesi sanayicilerle buluştu - ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Bu toplantının iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum"

Adıge Cumhurbaşkanı Kumpilov'dan ASO'ya ziyaret
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ANKARA (AA) - Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, beraberindeki heyetle Ankara Sanayi Odası (ASO) üyesi sanayicilerle bir araya geldi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen Adıge Cumhuriyeti Tanıtım Toplantısı odanın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Adıge Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, beraberindeki bakan ve iş adamları ile ASO üyesi sanayiciler katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, burada yaptığı konuşmada, özerk bir devlet olarak dünya sahnesinde yer almaya başlayan Adıge Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerin gelişmediğini, bu toplantının iki devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.

Ankara'nın gelişen sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ve teknoloji bakımından Türk sanayisinde öne çıkan şehirlerden birisi olduğunu bildiren Özdebir, şunları kaydetti:

"Ankara, birçok sektörde üretim yapan firmalarıyla çok önemli bir üretim merkezi konumunda. Şu an şehrimizde 13 organize sanayi bölgesi ve 9 teknopark bulunuyor. Ankara, savunma sanayisi, elektrik-elektronik, iş makineleri, ev ve ofis mobilyaları, medikal, bilişim, tekstil ve konfeksiyon, kauçuk, plastik ve inşaat sektörlerinde önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. İleri teknolojinin yoğunlaştığı, en yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir şehir haline geldik. Ülkedeki ileri teknoloji ürünlerinin yüzde 20'si Ankara'da üretilmektedir."

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Adige CumhuriyetiAdıge Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat KumpilovAnkara Sanayi OdasıAnkara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir
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