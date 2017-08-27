Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam futbol oda seçimleri Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Adil Öksüz'le ilgili iddialar

- Manisa'nın Salihli ilçesindeki sebze meyve halinde toptancılık yapan Adil Öksüz: - "Bahsedilen tarihlerde seyahatleri ben yaptım. Kardeşimle beraber gittim. Cenazem vardı, dayım vefat etmişti, direkt uçuş bulamadığımız için aktarmalı gittim" - "Milletvekili ve gazete hakkında suç duyurusunda bulunacağım" - "Bu, milletvekilinin iş mi? Bu, istihbaratın, askerin, polisin, savcıların işi. Araştırmak bize mi düşmüş. Herkes işine bakacak. Kalkıp da Adil Öksüz'ü bulmak, istihbaratı, devleti suçlamak Bülent Tezcan'a düşmemiş"

Adil Öksüz'le ilgili iddialar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki sebze meyve halinde toptancılık yapan Adil Öksüz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın "FETÖ'nün mahrem imamı" firari Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz sonrası defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat etmesine rağmen yakalanamadığı iddialarına ilişkin, bahsedilen tarihlerdeki seyahatleri kardeşiyle birlikte kendisinin yaptığını belirtti.

Salihli'de yaşayan Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada Tezcan'ın iddiasındaki seyahatleri yapan Adil Öksüz'ün "FETÖ'nün mahrem imamı" firari Adil Öksüz değil, kendisi olduğunu kaydetti.

Tezcan'ın iddiası nedeniyle savcılık, istihbarat, medya ve memleketi Bingöl'ün Genç ilçesindeki jandarmadan arandığını aktaran Öksüz, "Bahsedilen tarihlerde seyahatleri ben yaptım. Kardeşimle beraber gittim. Cenazem vardı, dayım vefat etmişti, direkt uçuş bulamadığımız için aktarmalı gittim. Kredi kartıyla bilet aldık. Gurbet Demir de kız kardeşimdir." ifadelerini kullandı.

Öksüz, Tezcan'ın iddialarından dolayı hem kendisinin hem de kız kardeşinin sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Burada bizi bilmeseler ne yapacağız? Bereket buranın insanı bizi tanıyor. Kız kardeşim ne yapacak, Adil Öksüz'le görülmüş, ona eşlik etmiş... Nasıl olacak bu iş? Bir şey söylenirken insanın özgürlüğüne dair düşünerek hareket eder insan. Bir şeyi net anlamadan... Adil Öksüz denen zat, vatan haini bu kadar deli mi ki kimliği ile bu kadar yeri gezecek. Havalimanlarında silahla geçemiyorsun nasıl o isimle geçeceksin. Öyle saçma bir şey yapılmış, bizi mağdur duruma düşürdü." diye konuştu.

-"Suç duyurusunda bulunacağım"

Mahremine ilişkin konuşulmasının yanlış olduğunu vurgulayan Öksüz, şöyle devam etti:

"Yanlış beyanlarla siyaset yapıyorsunuz. Kız kardeşimin isminin geçmesi hoş bir şey değil. İnsanlar bu saaten sonra ne gözle bakacak, bunu kalkıp siyasetinize alet edip manşet yapmanın anlamı yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözde adalet için diye 25 gün bunun için mi yürüdü? Yardımcıları insanların mahremlerine kadar girip bu yanlışı yapsın diye mi bu yürüyüşü yaptı. Bu olayda benden fazla kız kardeşim mağdur olmuştur, bunu kabul etmiyorum. Benim yaptığım seyahatin biletlerinin fotoğraflanarak açık bir şekilde gazetede yayınlanmasını doğru bulmuyoruz. Milletvekili ve gazete hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve savcıların konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlatan Öksüz, "Hala kalkıp savcılarımızı ve yetkili mercileri yalan beyanla suçluyor. Kimlik bilgilerinin değiştirildiğini söyleyerek yüzsüzlük yapıyor. Burdan CHP Genel Başkanına sesleniyorum, Tezcan'ın bu konuyla ilgili bir an önce bir açıklama yapmasını istiyorum. Bizim mahremimize kadar girmeye hakkı yok. Eğer gerçekten adalet için yürümüşse, o Genel Başkan Yardımcısının istifa etmesini de bilmesi lazım." diye konuştu.

Öksüz, kendisinin komisyonculuk yaptığına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu milletvekilinin iş mi? Bu, istihbaratın, askerin, polisin, savcıların işi. Araştırmak bize mi düşmüş. Herkes işine bakacak. Kalkıp da Adil Öksüz'ü bulmak, istihbaratı, devleti suçlamak Bülent Tezcan'a düşmemiş. Ben vergimi ödüyorsam benim vergimin karşılığını istihbaratım da savcım da verecek. Onların işi o. Siyasetçilerin kalkıp da halkı kullanarak prim yapmasının anlamı yok. Siyasetçilik bu değildir. Sen benim ve halkın verdiği oylarla ve vergilerle oradasın. Benim üzerimden siyaset yapmayacaksın. Siyaset adamı siyaseti kendi arasında yapar, halkı alet etmez. İnsanın mahremine kadar inilmez. Böyle bir terbiyesizlik olmaz. Bugün sabahtan beri ne istihbarat, ne emniyet, ne savcılar, ne Ankara'daki savcı kaldı. Hala telefonlarım çalıyor. Bir şey ortaya atarken karşındakini de düşün. Orada bayan var. Bileti de koyuyorsunuz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adil ÖksüzBülent TezcanİddiaSeyahat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5